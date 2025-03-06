В Україні зменшився попит на імпортовані вживані авто: найпопулярніші моделі

У лютому український автопарк поповнили майже 17 тис. імпортованих вживаних легковиків, що на 5% менше, ніж рік тому.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%. Далі йдуть: дизельні – 23%; електромобілі – 22%; гібриди – 5%; авто з ГБО – 4%.

Зазначається, що середній вік вживаних машин, що у лютому перейшли на українські номери, становить 9,5 року.

До ТОП - 5 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

1. VOLKSWAGEN Golf - 900 од.;

2. RENAULT Megane - 653 од.;

3. SKODA Octavia - 592 од.;

4. VOLKSWAGEN Tiguan - 490 од.;

5. AUDI Q5 - 449 од.

За даними "Укравтопрому", всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 31 тис. уживаних легковиків, що на 10% менше, ніж за аналогічний період 2024 р.

Нагадаємо:

В Україні у січні 2025 року автопарк поповнили 14 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно січня 2024 року цей показник зменшився на 16%.

Також у січні українці придбали 3,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, що складає 24% від усіх імпортованих авто з пробігом.