В Україні зріс попит на електромобілі: які моделі найчастіше купують

У липні український автопарк поповнили понад 7 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно липня минулого року попит на електромобілі зріс на 47%.

Про це повідомляє Укравтопром.

Йдеться, що основну кількість реалізованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 6849 од., з яких 1587 од. були новими (+62%), а 5262 авто – уживаними (+42%).

Серед 176 комерційних електромобілів новими були тільки 20 авто (у лип.2024 р. з 103 од. новими були 6 авто).

За даними Укравтопром, в ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

1. BYD Song Plus EV – 384 од.;

2. HONDA eNS1 – 206 од.;

3. VOLKSWAGEN ID.UNYX – 131 од.;

4. ZEEKR 7X – 104 од.;

5. AUDI Q4 e-tron – 89 од.

ТОП-5 імпортованих електромобілів з пробігом:

1. TESLA Model Y - 733 од.;

2. TESLA Model 3 - 567 од.;

3. NISSAN Leaf - 522 од.;

4. KIA Niro EV - 265 од.;

5. HYUNDAI Kona Electric - 226 од.

Нагадаємо:

За підсумками липня сумарний обсяг сегмента електромобілів (нові, імпортовані з пробігом, внутрішні перепродажі) склав 9,7 тис., що на 9,8% більше, ніж було у червні поточного року, та на 41,1% більше відносно торішніх показників липня-2024.