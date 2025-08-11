В Украине вырос спрос на электромобили: какие модели чаще всего покупают
В июле украинский автопарк пополнили более 7 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Относительно июля прошлого года спрос на электромобили вырос на 47%.
Об этом сообщает Укравтопром.
Говорится, чтоосновное количество реализованных за месяц электромобилей составили легковые авто - 6849 ед., из которых 1587 ед. были новыми (+62%), а 5262 авто - подержанными (+42%).
Среди 176 коммерческих электромобилей новыми были только 20 авто (в июле 2024 г. из 103 ед. новыми были 6 авто).
По данным Укравтопром, в ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:
1. BYD Song Plus EV - 384 ед;
2. HONDA eNS1 - 206 ед;
3. VOLKSWAGEN ID.UNYX - 131 ед;
4. ZEEKR 7X - 104 ед;
5. AUDI Q4 e-tron - 89 ед.
ТОП-5 импортируемых электромобилей с пробегом:
1. TESLA Model Y - 733 ед;
2. TESLA Model 3 - 567 ед;
3. NISSAN Leaf - 522 ед;
4. KIA Niro EV - 265 ед;
5. HYUNDAI Kona Electric - 226 ед.
Напомним:
По итогам июля суммарный объем сегмента электромобилей (новые, импортированные с пробегом, внутренние перепродажи) составил 9,7 тыс., что на 9,8% больше, чем было в июне текущего года, и на 41,1% больше относительно прошлогодних показателей июля-2024.