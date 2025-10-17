Агенція Міноборони вперше закупила гігієнічні набори для "пакунків пораненого"

АОЗ і ДОТ обʼєднають до 2026 року

ДП "Державний оператор тилу" Міністерства оборони 9 та 10 жовтня уклав три контракти на постачання 50 тисяч наборів засобів особистої гігієни на 26,48 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Набори є частиною "пакунку пораненого" і контрактуються вперше. Термін постачання ‒ до 15 грудня.

Купують 48 тисяч чоловічих та дві тисячі жіночих наборів. Обидва набори мають спільну основу: рушник, станки та крем для гоління, зубна щітка і паста, шампунь, гель для душу, дезодорант, крем, гребінець, ватні палички, антисептик, серветки та туалетний папір.

Засоби ‒ здебільшого українського виробництва у стандартних об'ємах (200-300 мілілітрів), пакується все у рюкзак-мішок.

Жіночий набір відрізняється наявністю гігієнічних прокладок, ватних косметичних дисків та силіконової резинки для волосся.

До всіх наборів додаються листівки-подяки з 12-ма варіантами дитячих малюнків.

За підсумком торгів постачальниками стали:

ТОВ "Партнер Юкрейн" ‒ підряд 13,85 млн грн . Жіночі набори ‒ 767 грн, чоловічі ‒ 545 грн

ТОВ "ТК-Домашній текстиль" ‒ два лоти на 12,63 млн грн. Жіночі набори ‒ 697 та 711 грн, чоловічі ‒ 489 та 507 грн

Набори вдалося законтрактувати значно дешевше від очікуваної вартості визначеної ДОТом: 734 гривні за чоловічий набір та 959 гривень – за жіночий.

У торгах взяло участь 4-5 компаній, які активно змагались між собою. На різних лотах економія становила 25-33%.

"Партнер Юкрейн" з Дніпра на ринку з 2017 року. Власник і бенефіціар фірми дніпрянин Станіслав Яблонський, частка в 10% в підприємстві належить АТ "ЗНВКІФ "ВС Інвестмент" Владислава Штіпельмана.

"ТК-Домашній текстиль" на ринку з 2012 року. Володіють фірмою Олександр Соколовський та Володимир Марценюк, серед засновників також АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Геліон". Підприємство входить в ТК-Груп Олександра Соколовського.

Група "Текстиль-Контакт", заснована Олександром Соколовським, вклала понад 15 мільйонів доларів у розвиток своїх виробничих потужностей навіть за умов повномасштабної війни.