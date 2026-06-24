У ДПС показали, які галузі сплатити найбільше податків до бюджету з початку року

За підсумками січня-травня 2026 року найбільший внесок у наповнення бюджету зробили підприємства переробної промисловості – вони забезпечили 17,9% усіх податкових надходжень до зведеного бюджету.

Про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Ще понад 16% усіх податкових надходжень забезпечили сфери оптової та роздрібної торгівлі та ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів.

Частка державного управління та оборони; обов'язкового соціального страхування становила 11,9%, а фінансової та страхової діяльності – 10,5%.

Порівняно з аналогічним періодом 2025 року найбільший приріст сплачених податків продемонстрували ті самі чотири галузі:

переробна промисловість – плюс 25,8 млрд грн (+17,3%);

фінансова та страхова діяльність – плюс 24,9 млрд грн (+32,2%);

державне управління та оборона, обов'язкове соціальне страхування – плюс 17,1 млрд грн (+17,4%);

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – плюс 14,4 млрд грн (+9,9%).

Нагадаємо:

За п'ять місяців 2026 року українці сплатили на чверть більше військового збору, ніж за аналогічний період минулого року.

МВФ після першого перегляду програми EFF заявив, що Україна має бути готова мобілізувати додаткові внутрішні доходи та посилити податкове адміністрування.