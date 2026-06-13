МВФ порадив Україні краще збирати податки через потреби бюджету

МВФ після першого перегляду програми EFF заявив, що Україна має бути готова мобілізувати додаткові внутрішні доходи та посилити податкове адміністрування.

Про це повідомляє НБУ.

"З огляду на значні потреби у фінансуванні оборони та відбудови у середньостроковій перспективі Україна має продовжувати роботу над підвищенням ефективності податкового адміністрування та вдосконаленням податкової політики з метою збільшення бюджетних надходжень", - йдеться у повідомленні.

У фонді наголосили, що фіскальна політика має враховувати обмеження у фінансуванні та потребу відновлення стійкості боргу.

Для цього Україна має уникати перевищення запланованих видатків, шукати джерела економії та за потреби збільшувати внутрішнє фінансування.

Окремо МВФ виділив скорочення тіньової економіки як "найсправедливіший і найефективніший" спосіб залучити додаткові доходи до бюджету. Фонд також наголосив на потребі змін у БЕБ і Державній митній службі для ефективнішої боротьби з ухиленням від податків.

Довідка. Ці вимоги є частиною домовленості на рівні персоналу щодо першого перегляду чотирирічної програми EFF на 8,1 млрд дол. Після схвалення Радою директорів МВФ Україна може отримати новий транш на 690 млн дол.