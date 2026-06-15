За п’ять місяців українці сплатили на чверть більше військового збору

Протягом січня – травня поточного року платники перерахували до бюджету 77,4 мільярда гривень військового збору.

Про це інформує Державна податкова служба України.

Цей показник на 25,5 % перевищує результати аналогічного періоду минулого року – тоді сума збору становила 61,6 млрд грн.

Найбільший фінансовий внесок серед регіонів України забезпечили: місто Київ – 25,6 млрд грн, Дніпропетровська область – 8,3 млрд грн, Львівська область – 6,2 млрд грн, Харківська область – 4,9 млрд грн.

"Кожна гривня з цього збору – це пряма інвестиція в обороноздатність країни, забезпечення наших військових та стабільність держави", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила за основу законопрокєт №15167 щодо зарахування військового збору до спеціального фонду державного бюджету.

У 2025 році надходження військового збору склали 163,6 млрд гривень, що у понад три рази більше, ніж у 2024 році (51,2 млрд грн).