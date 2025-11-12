Оренда житла в Україні: які зараз ціни, попит і пропозиція

У жовтні ціни на оренду житла в Україні майже не змінились, натомість попит продовжує знижуватись.

Про це свідчать дані дослідження DIM.RIA.

Йдеться, що у жовтні загальна ситуація з цінами на оренду залишилась фактично без змін: Закарпатська область продовжує лідирувати з цінником за однокімнатну квартиру — 20,5 тис. грн. Другу позицію за рівнем цін ділять Київ, Львівська та Волинська області — тут середня вартість оренди складає 15 тис. грн.

Найдешевше житло можна орендувати у Харківській області: за однокімнатну квартиру в середньому коштує 4,5 тис. грн.

Якщо розглядати Київ детальніше: найдорожча оренда в Печерському районі — 25 тис. грн, найдешевша у Деснянському — 10 тис. грн за однокімнатну квартиру, йдеться в дослідженні.

Згідно з аналітикою, інтерес до оренди в жовтні продовжує знижуватись по всій країні. Найбільше падіння зафіксовано у Львівській (-36%), Полтавській (-34%), Чернігівській (-33%) та Чернівецькій (-32%) областях.

Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у жовтні для Києва становить 1:6, тоді як у більшості областей ці показники відрізняються у кілька разів: найвищий дисбаланс у Миколаївській (1:31), Кіровоградській (1:28) та Житомирській (1:26) областях, свідчать дані дослідження.

Зазначається, що у жовтні кількість пропозицій на ринку оренди зросла у більшості регіонів. Найпомітніша динаміка зафіксована у Волинській області (+60%). В окремих областях країни кількість оголошень впала: найістотніше — в Івано-Франківській (-19%) та Харківській (-18%) областях, а також у Києві (-18%).

Нагадаємо:

У вересні кількість пропозицій на ринку оренди зросла практично у всіх областях України.

Загалом по Україні спостерігалось падіння цін у порівнянні з серпнем, коли зазвичай спостерігається найбільший ажіотаж на ринку оренди.