В Україні традиційний великодній набір продуктів подорожчав на 17%

У квітні 2025 року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з 4-х осіб близько 1663,26 грн, тобто на 17% дорожче, ніж торік.

Про це йдеться в дослідженні науковців Інституту аграрної економіки.

За їхніми розрахунками, вартість основної складової великоднього кошика – паски за традиційним рецептом (700 г борошна, 6 шт. яєць, 150 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, 40 г дріжджів, 200 г ізюму) – складе 232,96 грн за 1 кг, що на 29,6% перевищує вартість минулорічної паски.

Аналітики пояснюють, що таке відчутне здорожчання символу Великодня зумовлено суттєвим зростанням цін на всі інгредієнти: яйця (+47,1%), вершкове масло (+37,8%), молоко (+15,5%), борошно (+62,4%) та цукор (+16,8%). Відносно незначного здорожчання зазнали дріжджі (+8,7%) та ізюм (12,2%).

Зазначається, що найдорожчими складовими великоднього кошика традиційно залишаються м’ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) – 212,5 грн (+6,3%), буженина (0,5 кг) – 303 грн (+16,5%). Вартість сала залишилась практично на рівні минулого року – 0,5 кг коштуватиме до 123 грн (+2,5%).

Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир (0,5 кг) – 287,5 грн (+8,5%), вершкове масло (0,5 кг) – 276,5 грн (+37,8%) та м’який сир (0,5 кг), який обійдеться у 120 грн (+11,6%).

Ціна хріну (200 г) складе 27,5 грн (25-30 грн) і залежатиме від виробника і смакових складових, також символічною є вартість солі (150-200 г) – 7,47 грн.

За підрахнуками експертів, у разі доповнення великоднього кошика помідорами, огірками, яблуками, червоним вином (кагор) його вартість зросте до 2009,76 грн. Це на 21,7% перевищує вартість минулорічного кошику такого ж складу.

Повідомляється, що порівняно з аналогічним періодом 2024 року ціни на овочі помітно зросли. Якщо торік тепличні томати коштували 85-120 грн за 1 кг, то в цьому весняному сезоні їх ціна складає 126-189 грн/кг. Ціна тепличних огірків наразі становить 115-210 грн/кг, що майже на 80% перевищує минулорічні показники. Ціна на яблука залежить від сорту і складає в середньому 37-49 грн за 1 кг, що на 60-70% дорожче, ніж торік.

За пляшку церковного вина "Кагор" доведеться заплатити 140-190 грн за пляшку.

Нагадаємо:

Великодній кошик, який включає паску, крашанки, сіль, хрін і свічку, коштує в середньому 426 грн — на 33% дорожче, ніж у 2024 році.