АМКУ зобов'язав банки належно інформувати про умови програм кешбеку

Антимонопольний комітет України надав обов’язкові для розгляду рекомендації щодо запобігання порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції десятьом банкам щодо кешбек-програм.

Про це йдеться на сайті АМКУ.

"Про наявність банківських пропозицій типу "кешбек" споживачі дізнаються, зокрема, зі сповіщень у мобільному додатку, реклами на офіційних вебсайтах, у соціальних мережах тощо. Комітет виявив випадки, коли такі повідомлення можуть не містити, зокрема, повної та/або точної інформації щодо умов, обмежень та винятків участі в зазначених програмах лояльності", – йдеться в повідомленні.

АМКУ зазначає, що відсутність у таких повідомленнях чіткої інформації про умови, обмеження чи винятки участі в кешбек-програмах може вводити споживачів в оману, внаслідок чого споживач може його не отримати. Тому забезпечення належного інформування про умови кешбек-програм є необхідним для прийняття споживачами обґрунтованого рішення щодо участі в таких програмах.

АМКУ пропонує банкам АТ "Державний ощадний банк України"; АТ КБ "ПриватБанк"; АТ "Креді Агріколь Банк"; АТ "Південний"; АТ "ПУМБ"; АТ "Райффайзен Банк"; АТ "Сенс Банк"; АТ "Універсал Банк"; АКБ "Індустріалбанк"; ПАТ "МТБ Банк" зазначати в наведених повідомленнях повну/точну/правдиву інформацію щодо умов участі в кешбек-програмах, зокрема в частині наявності обмежень та/або винятків.

"Така важлива інформація має поширюватися безпосередньо в тексті повідомлень, а у разі її великого обсягу банкам доцільно передбачати активне гіперпосилання або QR-код, за яким можливо здійснити перехід до конкретних умов, обмежень та/або винятків участі в таких програмах", – підкреслили в АМКУ.

Також, у зв’язку зі зростанням попиту на здійснення оплати за товари шляхом післяплати, банкам доцільно зазначити в розділі, який стосується обмежень щодо участі в кешбек-програмах, інформацію, що розрахунки шляхом післяплати не підпадають під умови нарахування кешбеку (у разі наявності такої умови), зазначили в комітеті.

Окремо банкам слід поширювати інформацію про суб’єктів господарювання, у яких можна придбати товар/замовити послугу тощо та отримати кешбек, додали в АМКУ.



