Виробника води "Карпатська джерельна" оштрафували на понад 9 мільйонів за обман щодо її походження

Антимонопольний комітет України визнав дії ТОВ "Карпатські мінеральні води" порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Про це йдеться на сайті АМКУ.

Порушення полягало у поширенні, зокрема, на етикетці продукції та вебсайті виробника неправдивих відомостей внаслідок обраного способу їх викладення щодо походження мінеральної природної столової води "Карпатська Джерельна" з Українських Карпат, зазначає АМКУ.

Йдеться, що Південно-Струтинське родовище, з якого видобувається вода ТМ "Карпатська Джерельна", та село Струтин Львівської області не належать до Українських Карпат.

Також Комітет дослідив питання сприйняття споживачем інформації, яка поширюється на етикетках води ТМ "Карпатська Джерельна", у межах опитування споживачів.

Так, споживачі можуть сприймати назву води "Карпатська Джерельна" у сукупності з зображувальними елементами гір, ялин і карти з позначкою "Карпати" на ній, як інформацію, що свідчить про походження води з Українських Карпат.

У ході розгляду справи ТОВ "Карпатські мінеральні води" повідомило АМКУ про намір змінити оформлення етикеток води ТМ "Карпатська Джерельна". Зокрема, Товариство планує чітко зазначати, що назва є виключно торговельною маркою, а не вказівкою на регіон походження продукції.

Водночас продукція в оновленому оформленні ще не введена в господарський обіг.

За результатами розгляду справи АМКУ визнав дії ТОВ "Карпатські мінеральні води" порушенням законодавства та наклав штраф у розмірі 9 422 082 грн і зобов'язав припинити порушення.

