НБУ оштрафував низку банків на мільйони гривень

Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів оштрафував низку банків на загальну суму 205,8 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Найбільші штрафи отримали банки Альянс – 83,5 млн грн, МТБ – 78,2 млн грн, Універсал, на базі якого працює mono, – 27,3 млн грн та Укрсиббанк – 11,5 млн грн.

Банк Альянс оштрафовано на 67,6 млн грн за неналежну організацію та проведення первинного фінмоніторингу. Окремо накладено штраф 15,9 млн грн за порушення під час належної перевірки клієнтів, посилених заходів щодо високоризикових клієнтів, документування дій у межах ПВК/ФТ та роботу з клієнтами, пов'язаними з політично значущими особами.

Крім того, банк отримав письмове застереження за невнесення до анкет клієнтів даних, підтверджених наявними документами.

МТБ Банк оштрафовано на 75 млн грн за недотримання ризик-орієнтованого підходу, управління ризиками та належну перевірку клієнтів. Окремо накладено штраф 3,2 млн грн за порушення вимог валютного нагляду, зокрема несвоєчасне виявлення індикатора валютних операцій і недоліки під час аналізу та перевірки документів за валютними операціями. Водночас банк отримав письмове застереження за недоліки у розробці та оновленні внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ.

Універсал Банк оштрафовано на 27,3 млн грн за неналежну перевірку клієнтів, недоліки у процедурах управління ризиками та порушення порядку інформування спеціально уповноваженого органу про операції клієнтів із замороженими активами. Додатково банк отримав письмове застереження за недоліки у фіксації подій у системі автоматизації.

Укрсиббанк має сплатити 11 млн грн за неналежну перевірку клієнтів та недоліки в ризик-орієнтованому підході, а також 0,5 млн грн за порушення вимог щодо повідомлення спеціально уповноваженого органу про порогові фінансові операції. При цьому банк отримав письмове застереження за недоліки у розробці внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ.

РВС Банк, який Нацбанк цього тижня визнав неплатоспроможним, оштрафовано на 3,8 млн грн за порушення вимог ризик-орієнтованого підходу.

Комінбанк оштрафовано на 1,1 млн грн за несвоєчасне повідомлення про порогові фінансові операції та неналежне встановлення високого рівня ризику щодо клієнтів.

Ідея Банк має сплатити 0,5 млн грн штрафу за несвоєчасне виконання рішення щодо зупинення операцій та несвоєчасне повідомлення спеціально уповноваженого органу про залишок коштів на рахунку клієнта.

Окрім банків, заходи впливу застосовано також до чотирьох небанківських фінансових установ: ТОВ "НоваПей Кредит", ТОВ "ФК "Мустанг Фінанс", ТОВ "ФК "Абекор", ТОВ "ФК "Альянс Капітал Груп"

