Нацбанк придбав автівки Hyundai у найвищій комплектації по 2,7 мільйона

Національний Банк України 30 вересня за результатами тендеру замовив ТОВ "Автоберег" легкових автомобілів на 5,33 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро".

Протягом місяця у Київ поставлять два чорні повнопривідні мінівени Hyundai Staria 2.2 CRDi 8AT 4WD на сім місць 2025 року випуску по 2,67 млн грн. Це найвища комплектація 7-Top.

Автомобілі матимуть дизельний двигун, автоматичну коробку передач, різні системи безпеки (зокрема систему відеомоніторингу "сліпих" зон), фронтальні та бокові подушки і шторки безпеки водія та переднього пасажира, клімат-контроль, передній та задній парктроніки, систему кругового огляду, підігрів не лише переднього, а й середнього ряду сидінь, преміальну акустику BOSE (11 динаміків, підсилювач і сабвуфер).

З додаткового обладнання передбачені додатковий комплект із п’яти одиниць зимової гуми та набір автомобіліста в сумці-органайзері.

У салонах мінівен у комплектації 7-Top коштує 2,59 млн грн без додаткового обладнання.

Фірма отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Київським дилером Hyundai "Автоберег" володіє та керує киянин Олексій Кондрачук.

Нагадаємо:

Державне бюро розслідувань (ДБР) 8 липня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ "Едем авто" на постачання чотирьох спецавтомобілів на базі Hyundai Staria на загальну суму 8,65 млн грн.

Кожен автомобіль коштував 2,16 млн грн і розрахований на 9 місць разом з водієм.