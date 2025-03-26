Авто втрачає за 5 років майже половину вартості: які автівки найкраще зберігають ціну після першого продажу
Автомобілі після першого продажу втрачають в ціні за 5 років в середньому 45,6%.
Про це повідомляє "Укравтопром", посилаючись на дослідження iSeeCars.
Зазначається, що найшвидше дешевіють електромобілі, а найкраще зберігають вартість спорткари.
ТОП-10 автомобілів з найнижчою амортизацією за 5 років:
1. Porsche 911 – втрата 19,5% вартості;
2. Porsche 718 Cayman – 21,8%;
3. Toyota Tacoma – 26%;
4. Chevrolet Corvette – 27,2%;
5. Honda Civic – 28%;
6. Chevrolet Camaro – 28%;
7. Toyota Tundra – 29,1%;
8. Ford Mustang – 29,2%;
9. Porsche 718 Boxster – 29,6%;
10. Toyota Corolla Hatchback – 30,1%.
ТОП-10 авто з найбільшою амортизацією за 5 років:
1. Jaguar I-Pace – втрата 72,2% вартості;
2. BMW 7 Series – 67,1%;
3. Tesla Model S – 65,2%;
4. Infiniti QX80 – 65%;
5. Maserati Ghibli – 64,7%;
6. BMW 5 Series Hybrid – 64,7%;
7. Nissan LEAF – 64,1%;
8. Maserati Levante – 63,7%;
9. Tesla Model X – 63,4%;
10. Cadillac Escalade ESV – 62,9%.
Зазначається, що дослідження проводились на ринку США.