Цьогоріч українці придбали понад 7 тисяч авто з Китаю: які моделі обирають
Впродовж першого півріччя українці придбали 7318 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 0,4% більше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.
Про це повідомляє "Укравтопром".
З цієї кількості: нових – 5963 од. (+12%); вживаних – 1355 од. (-31%) од.
Йдеться, що абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 85%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
1. BYD Song Plus – 982 од.;
2. VW ID.Unyx – 830 од.;
3. HONDA eNS1 – 441 од.;
4. ZEEKR 7X – 402 од.;
5. ZEEKR 001 – 366 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
1. ZEEKR 001 – 173 од.;
2. ZEEKR 7X – 95 од.;
3. POLESTAR 2 – 76 од.;
4. MG ZS – 68 од.;
5. TESLA Model 3 – 65 од.
Нагадаємо:
Впродовж травня українці придбали 1580 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 70% більше, у порівнянні з травнем 2024 року.