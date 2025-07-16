Цьогоріч українці придбали понад 7 тисяч авто з Китаю: які моделі обирають

Впродовж першого півріччя українці придбали 7318 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 0,4% більше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

З цієї кількості: нових – 5963 од. (+12%); вживаних – 1355 од. (-31%) од.

Йдеться, що абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 85%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

1. BYD Song Plus – 982 од.;

2. VW ID.Unyx – 830 од.;

3. HONDA eNS1 – 441 од.;

4. ZEEKR 7X – 402 од.;

5. ZEEKR 001 – 366 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

1. ZEEKR 001 – 173 од.;

2. ZEEKR 7X – 95 од.;

3. POLESTAR 2 – 76 од.;

4. MG ZS – 68 од.;

5. TESLA Model 3 – 65 од.

Нагадаємо:

Впродовж травня українці придбали 1580 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 70% більше, у порівнянні з травнем 2024 року.