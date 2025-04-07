В Україні томати продовжують дешевшати: за яку ціну їх можна придбати

Наприкінці минулого тижня імпортні помідори виробництва Туреччина надходили у продаж по 65-85 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

Зазначається, що темпи збуту турецьких томатів значно знизилися, а пропозиція, навпаки, зросла. Тому продавці й надалі знижують відпускні ціни на наявні обсяги овочів, щоб запобігти накопиченню нереалізованої продукції на складах.

За підрахунками аналітиків, імпортні помідори в Україні реалізуються в середньому на 19% дешевше, ніж на початку квітня 2024 року. При цьому більшість операторів ринку вважають, що знижувальний ціновий тренд у даному сегменті переважатиме на ринку і надалі.

Нагадаємо:

Наприкінці березня в Україні вартість імпортованих з Туреччини томатів складала 70-90 грн/кг, що в середньому на 17% дешевше, ніж тижнем раніше.