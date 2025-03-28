В Україні подешевшали тепличні томати: яка наразі їхня вартість

В Україні вартість імпортованих з Туреччини томатів складає 70-90 грн/кг, що в середньому на 17% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

За словами аналітиків, на цьому тижні попит на тепличні помідори на українському ринку продовжував стрімко знижуватися.

За словами операторів ринку, українські трейдери розчаровані торгівлею томатами, тому що основні закупівлі здійснювали великі роздрібні мережі, проте невеликими партіями для підтримки асортименту продукції. Крім того, пропозиція помідорів на ринку була більш ніж достатньою за рахунок збільшення поставок з Туреччини. Тому продавці знизили ціни на тепличні томати.

За підрахунками експертів, помідори в Україні вже реалізуються в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці березня 2024 року. При цьому оператори ринку не виключають, що ціни на цю продукцію знижуватимуться і надалі, оскільки постачання томату досить стабільні, а темпи збуту залишають бажати кращого.

Нагадаємо:

Українські фермери продають картоплю за ціною 16-26 грн/кг, що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.