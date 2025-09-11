В Україні сповільнилось зростання цін на молоко

Ріст цін на молоко-сировину в Україні сповільнився на початку вересня на фоні припинення експорту молочних продуктів в ЄС та відсутності попиту з боку переробників.

Про це йдеться в дослідженні аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі.

За його даними, станом на 9 вересня середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку становила 17,45 грн/кг без ПДВ, що на 65 коп. більше відносно попереднього місяця.

Вищий ґатунок в середньому коштує 17,15 грн/кг без ПДВ, що на 55 коп. більше ніж місяць тому.

Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 16,80 грн/кг без ПДВ, що на 60 коп. більше відносно попереднього місяця.

За підрахунками аналітика, середньовиважена ціна трьох ґатунків становила 17,30 грн/кг без ПДВ, що на 70 коп. більше відносно попереднього місяця.

Експерт зауважив, що на відміну від минулорічного періоду, коли на ринку спостерігався активний попит на молоко-сировину, а закупівельні ціни йшли вгору, на початку вересня 2025 року високого попиту з боку молокопереробних підприємств не спостерігалося, а молоко-сировина не суттєво подорожчала за останній місяць.

Крім того, у вересні Україна майже не експортувала молочні продукти в ЄС на фоні відновлення мит, вичерпання квот після відміни Єврокомісією автономних торговельних заходів (АТЗ) та зниження світових цін на вершкове масло, сухе молоко та інші молочні продукти.

"Відновлення попиту та росту цін на молоко-сировину в Україні ймовірно у жовтні у разі ухвалення Єврокомісією нової торговельної угоди та відновлення експорту молочних продуктів в європейські країни та збільшення попиту на внутрішньому ринку", – вважає Кухалейшвілі.

В Україні станом на 5 серпня середньовиважена ціна трьох ґатунків молока становила 16,62 грн/кг без ПДВ, що на 70 коп. більше відносно попереднього місяця.