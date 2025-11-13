Ціни на картоплю в Україні знизились: скільки коштує овоч

Цього тижня в Україні почали знижуватися ціни на картоплю.

Про це інформує аналітична платформа EastFruit.

Аналітики зазначають, що минулого тижня виробникам ще вдавалося утримувати відпускні ціни, проте вже на початку поточного тижня стало очевидно, що при встановленому рівні цін реалізувати обсяги, що не підлягають зберіганню, до настання морозів буде вкрай складно.

Тому виробники картоплі всередині тижня почали синхронно знижувати відпускні ціни, намагаючись відродити інтерес оптовиків до свого товару.

За даними експертів, зараз фермери в основних регіонах виробництва готові відвантажувати якісну картоплю по 7-13 грн/кг, що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня .

Водночас власники якісної картоплі на сьогоднішній день вважають за краще не поспішати з реалізацією наявних обсягів продукції, очікуючи на поліпшення цінової ситуації на ринку.

В умовах, що склалися, ціни на картоплю на ринку України на даний момент вже в середньому на 58% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року, свідчать дані аналітиків.

