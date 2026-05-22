В Україні обвалились ціни на полуницю: яка ціна

Цього тижня на українському почали знижуватися відпускні ціни на полуницю з місцевих господарств через зростання пропозиції ягоди від виробників із західних регіонів.

Такі дані аналітичної платформи EastFruit.

Попит на суницю з боку покупців залишається стриманим, і в умовах конкуренції, садівники змушені поступово знижувати ціни на продукцію, яка швидко псується.

Тиждень тому фермери відмовлялися продавати тепличну суницю дешевше ніж 200-260 грн/кг, а на початку поточного тижня, коли південні та західні області розпочали збирання цієї ягоди з плівкових теплиць, оптові ціни одразу знизилися на 14% – до 170-230 грн/кг.

Утім, нині ці ягоди в Україні пропонуються в середньому на 32% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року, зауважують аналітики.

Пропозиція місцевої суниці на українському ринку поки не досягла пікових обсягів, а більш масовий збір очікується вже на початку наступного місяця.

