В Україні дешевшає капуста: яка її ціна

На поточному тижні в Україні почали знижуватись ціни на білокачанну капусту.

Про це повідомляє EastFruit.

За словами ключових гравців ринку, ціновий спад пов’язаний з відсутністю попиту на цю продукцію, що, своєю чергою, обумовлено її низькою якістю.

Як зазначають аналітики, погода цього сезону не найкраще позначилася на товарному вигляді середніх сортів капусти: через тривалі дощі на капустяних полях утворився надлишок вологи, що згодом призвело до розтріскування кочанів капусти.

За даними аналітиків, вже цього тижня українські господарства відвантажують цю продукцію по 6–15 грн/кг, що в середньому на 19% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Зазначається, що на сьогоднішній день білокачанна капуста в Україні вже надходить у продаж у середньому на 52% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

