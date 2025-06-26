В Україні зросла середня зарплата для обчислення пенсій

В Україні середній розмір заробітної плати у травні 2025 року, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 20 355 грн.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

Зазначається, що такий показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні Пенсійний фонд затвердив 26 червня 2025 року.

У квітні 2025 року цей показник становив 19 856,19 грн.

Нагадаємо:

Із 1 липня 2025 року внутрішнє адміністрування соціальних допомог, які отримують українці, здійснюватиме Пенсійний фонд.