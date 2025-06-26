Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

В Україні зросла середня зарплата для обчислення пенсій

Віктор Волокіта — 26 червня, 16:56
В Україні зросла середня зарплата для обчислення пенсій
Getty Images

В Україні середній розмір заробітної плати у травні 2025 року, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 20 355 грн.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

Зазначається, що такий показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні Пенсійний фонд затвердив 26 червня 2025 року.

У квітні 2025 року цей показник становив 19 856,19 грн.

Нагадаємо:

Із 1 липня 2025 року внутрішнє адміністрування соціальних допомог, які отримують українці, здійснюватиме Пенсійний фонд.

зарплати пенсії

пенсії

В Україні зросла середня зарплата для обчислення пенсій
Через нестачу листонош на тимчасово окупованій території затримують виплати пенсій
"Шалений опір": законопроєкт про обмеження спецпенсій не пройшов комітет Ради

Останні новини