У Мінфіні назвали суму надходжень до держбюджету в травні

За травень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 204,8 млрд гривень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів, посилаючись на оперативні дані Державної казначейської служби.

Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження забезпечено за рахунок:

45,4 млрд грн – податку на прибуток підприємств;

– податку на прибуток підприємств; 42,3 млрд грн – податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів;

– податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів; 30,4 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

– податку на доходи фізичних осіб та військового збору; 24,2 млрд грн – акцизного податку;

– акцизного податку; 21,7 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 37,2 млрд грн, відшкодовано – 15,5 млрд грн);

– податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 37,2 млрд грн, відшкодовано – 15,5 млрд грн); 4,4 млрд грн – рентної плати за користування надрами.

– рентної плати за користування надрами. 4,3 млрд грн – ввізного та вивізного мита.

Крім того, у травні 2025 року до загального фонду держбюджету надійшло 20,3 млрд грн від НБУ, який згідно з законом щорічно, після підтвердження його річної фінансової звітності зовнішнім аудитом та затвердження її Радою НБУ, перераховує до державного бюджету частину свого прибутку.

Зазначається, що загалом у травні 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 274,1 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

У цілому, за підсумками січня-травня 2025 року, до загального і спеціального фондів держбюджету надійшло 1,54 трлн грн податків, зборів та інших платежів.

Нагадаємо:

У травні до держбюджету спрямовано 55,6 млрд грн митних платежів, що на 7,2 млрд грн перевищує показник травня 2024 року і на 2,4 млрд грн більша у порівнянні з минулим місяцем.