Надходження митних платежів значно зросли: основні бюджетоформуючі товари

У травні до держбюджету спрямовано 55,6 млрд грн митних платежів, що на 7,2 млрд грн перевищує показник травня 2024 року і на 2,4 млрд грн більша у порівнянні з минулим місяцем.

Про це повідомила Державна митна служба.

За даними митниці, серед основних бюджетоформуючих товарів, що забезпечили найбільші надходження у травні 2025 року, лідирують:

• нафтопродукти – 13,3 млрд грн;

• автомобілі легкові та вантажні – 6,2 млрд грн;

• гази нафтові – 1,8 млрд грн;

• вугілля кам’яне – 0,9 млрд грн;

• телефонні апарати – 0,7 млрд грн.

Водночас у травні відбулося зменшення імпорту деяких товарів у порівнянні до квітня, що стало причиною зниження митних надходжень до бюджету майже на 3 млрд гривень.

Серед них:

• інсектициди, гербіциди - на 629 млн грн;

• мінеральні добрива - на 525 млн грн;

• шини та покришки - на 235 млн грн;

• трактори - на 186 млн грн.

Нагадаємо:

У березні 2025 року Державна митна служба перерахувала до держбюджету 57,6 млрд грн митних платежів, що майже на 260 млн грн перевищило очікувані надходження від митниці.

У квітні до державного бюджету спрямовано 53,2 млрд грн митних платежів.