В Минфине назвали сумму поступлений в госбюджет в мае
За май 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 204,8 млрд гривен.
Об этом сообщает Министерство финансов, ссылаясь на оперативные данные Государственной казначейской службы.
Среди платежей, контролируемых налоговыми и таможенными органами, основные поступления обеспечены за счет:
- 45,4 млрд грн - налога на прибыль предприятий;
- 42,3 млрд грн - налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
- 30,4 млрд грн - налога на доходы физических лиц и военного сбора;
- 24,2 млрд грн - акцизного налога;
- 21,7 млрд грн - налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собрано 37,2 млрд грн, возмещено - 15,5 млрд грн);
- 4,4 млрд грн - рентной платы за пользование недрами.
- 4,3 млрд грн - ввозной и вывозной пошлины.
Кроме того, в мае 2025 года в общий фонд госбюджета поступило 20,3 млрд грн от НБУ, который по закону ежегодно, после подтверждения его годовой финансовой отчетности внешним аудитом и утверждения ее Советом НБУ, перечисляет в государственный бюджет часть своей прибыли.
Отмечается, чтовсего в мае 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 274,1 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
В целом, по итогам января-мая 2025 года, в общий и специальный фонды госбюджета поступило 1,54 трлн грн налогов, сборов и других платежей.
Напомним:
В мае в госбюджет направлено 55,6 млрд грн таможенных платежей, что на 7,2 млрд грн превышает показатель мая 2024 года и на 2,4 млрд грн больше по сравнению с прошлым месяцем.