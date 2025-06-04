В Минфине назвали сумму поступлений в госбюджет в мае

За май 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 204,8 млрд гривен.

Об этом сообщает Министерство финансов, ссылаясь на оперативные данные Государственной казначейской службы.

Среди платежей, контролируемых налоговыми и таможенными органами, основные поступления обеспечены за счет:

45,4 млрд грн - налога на прибыль предприятий;

- налога на прибыль предприятий; 42,3 млрд грн - налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

- налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров; 30,4 млрд грн - налога на доходы физических лиц и военного сбора;

- налога на доходы физических лиц и военного сбора; 24,2 млрд грн - акцизного налога;

- акцизного налога; 21,7 млрд грн - налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собрано 37,2 млрд грн, возмещено - 15,5 млрд грн);

- налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собрано 37,2 млрд грн, возмещено - 15,5 млрд грн); 4,4 млрд грн - рентной платы за пользование недрами.

- рентной платы за пользование недрами. 4,3 млрд грн - ввозной и вывозной пошлины.

Кроме того, в мае 2025 года в общий фонд госбюджета поступило 20,3 млрд грн от НБУ, который по закону ежегодно, после подтверждения его годовой финансовой отчетности внешним аудитом и утверждения ее Советом НБУ, перечисляет в государственный бюджет часть своей прибыли.

Отмечается, чтовсего в мае 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 274,1 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

В целом, по итогам января-мая 2025 года, в общий и специальный фонды госбюджета поступило 1,54 трлн грн налогов, сборов и других платежей.

Напомним:

В мае в госбюджет направлено 55,6 млрд грн таможенных платежей, что на 7,2 млрд грн превышает показатель мая 2024 года и на 2,4 млрд грн больше по сравнению с прошлым месяцем.