У Мінфіні назвали суму надходжень до держбюджету в червні

У червні поточного року до загального фонду державного бюджету надійшло 241,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів (у травні ця сума становила 204,8 млрд гривень)

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження забезпечено за рахунок:

49,7 млрд грн – дивідендів від підприємств з державною часткою власності;

43,5 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

30,1 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

24,4 млрд грн – акцизного податку;

21,7 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 37,0 млрд грн, відшкодовано – 15,3 млрд грн);

5,2 млрд грн – податку на прибуток підприємств;

4,4 млрд грн – ввізного та вивізного мита;

3 млрд грн – рентної плати за користування надрами.

Іншим важливим джерелом доходів загального фонду держбюджету у червні стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) в розмірі 43,9 млрд гривень.

В цілому, за підсумками червня 2025 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 325,5 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

За перші пів 2025 року до загального фонду держбюджету надійшло 1,3 трлн гривень, а до загального і спеціального фондів держбюджету - 1,87 трлн грн податків, зборів та інших платежів.

Касові видатки держбюджету за цей період становили 2,4 трлн грн, у тому числі загального фонду – 1,87 трлн гривень.

Державні запозичення за пів року становили 856,2 млрд грн, або 87,0% від запланованих на цей період.

Нагадаємо:

За травень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 204,8 млрд гривень.