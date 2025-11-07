Огірки вперше за кілька місяців подешевшали: яка їхня ціна

Діапазон гуртових цін на огірки в Україні варіюється в межах 80-105 грн/кг, за тиждень відпускні ціни на ці овочі знизилися в середньому на 17%.

Про це повідомляє аналітичний проєкт EastFruit.

За словами операторів ринку, суттєве підвищення цін на тепличні огірки в Україні протягом кількох місяців негативно позначилося на попиті, і, відповідно, на темпах збуту наявних партій продукції.

Як відомо, сезон реалізації місцевої продукції в Україні вже фактично завершився, а основна пропозиція на внутрішньому ринку становить імпортні тепличні овочі.

Крім того, додатковим фактором для зниження цін стало різке збільшення на ринку обсягів овочів середньої та низької якості, зазначають аналітики.

За їхніми даними, тепличні огірки в Україні надходять у продаж у середньому на 18% дешевше, ніж на початку листопада минулого року.

При цьому більшість продавців припускають, що ціни на імпортні огірки знижуватимуться й надалі через поступове зростання пропозиції даної продукції на українському ринку.

Нагадаємо:

Наприкінці жовтня огірки продавались за ціною від 100 до 120 грн/кг залежно від якості та обсягів партій овочів, що пропонуються, що в середньому на 12% дорожче, ніж тижнем раніше.