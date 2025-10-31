Огірки в Україні невпинно дорожчають: яка їхня вартість

Українським виробникам наприкінці сезону вдається підвищувати ціни на тепличні огірки практично щодня.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

За їхніми даними, огірки продають за ціною від 100 до 120 грн/кг залежно від якості та обсягів партій овочів, що пропонуються, що в середньому на 12% дорожче, ніж тижнем раніше.

Чергове подорожчання у цьому сегменті експерти проєкту пояснюють суттєвим скороченням пропозиції огірка з місцевих господарств.

Йдеться, що багато комбінатів вже заявили про фактичне завершення сезону реалізації, тоді як решта господарств пропонує цю продукцію лише невеликими партіями. Тим часом попит на огіркиі на внутрішньому ринку України залишається досить високим, що й провокує стрімке зростання цін.

Експерти додають, що тепличним комбінатам України сьогодні вдається вести продаж огірка вже в середньому на 12% дорожче, ніж в аналогічний період попереднього року.

При цьому гравці ринку не виключають ймовірності збереження позитивних цінових тенденцій у даному сегменті та надалі.

Нагадаємо:

Станом на 24 жовтня оптові ціни на огірки озвучувались в діапазоні 90-110 грн/кг, залежно від якості та обсягів партій. Це на 21% вище, ніж тиждень до того.