Огірки дешевшають, помідори – зростають в ціні: скільки коштують ці овочі

Наприкінці першого тижня вересня ціни на тепличні огірки в Україні знизилися в середньому на 16% і встановилися на рівні 20-40 грн/кг.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

Як зазначають самі продавці, зниження цін на тепличні огірки цього сезону стало досить очікуваним, оскільки з кожним днем ​​продовжує зростати пропозиція огірків другого обороту, тоді як попит на продукцію залишається на досить низькому рівні.

Суттєвому зростанню пропозиції даної продукції на ринку насамперед сприяють сприятливі погодні умови, які встановилися практично на всій території України.

Зазначається, що зараз ціни на тепличні огірки в Україні вже в середньому на 27% нижчі, ніж на початку вересня минулого року. При цьому ключові гравці ринку не відкидають зміни ринкової ситуації вже найближчим часом.

Водночас на ринку тепличних помідорів в Україні відбулось зростання цін.

За даними EastFruit, українські виробники згодні відвантажувати тепличні помідори не дешевше за 30-50 грн/кг, що в середньому на 23% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За словами представників тепличних комбінатів, підвищувати ціни їм дозволяє значна активізація попиту на внутрішньому ринку, адже дедалі більшу зацікавленість стали виявляти місцеві роздрібні мережі та гуртові компанії.

Крім того, значну підтримку ціновому зростанню надає і подорожчання ґрунтових помідорів, що пов’язане із сезонним фактором.

За даними аналітиків, попри подорожчання сьогодні тепличний томат в Україні все коштує в середньому на 25% дешевше, ніж на початку вересня 2024 року.

Нагадаємо:

Станом на 3 вересня фермери основних регіонів виробництва пропонували білокачанну капусту до продажу по 7-16 грн/кг, залежно від якості та обсягів запропонованих партій продукції, що в середньому на 27% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.