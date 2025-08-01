В Україні морква дешевшає понад місяць: скільки коштує овоч

В Україні вже п’ятий тиждень поспіль знижуються відпускні ціни на моркву.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За їхніми даними, основні продажі моркви врожаю 2025 року ведуться по 9-16 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

Чергове зниження відпускних цін у даному сегменті галузеві експерти пов’язують із перенасиченням ринку цією продукцією.

Крім цього, як зазначають аналітики, відзначається суттєве зниження попиту на моркву, тоді як збирання цих коренеплодів практично у всіх регіонах країни ведеться досить активно. У таких умовах виробники змушені йти на поступки покупцям і надалі знижувати відпускні ціни на наявні партії продукції.

За підрахунками експертів, морква в Україні вже надходить у продаж у середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці липня 2024 року.

Нагадаємо:

Українські тепличні комбінати наприкінці липня продавали огірки за 25-45 грн/кг, що в середньому на 19% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.