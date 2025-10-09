В Україні подешевшала капуста: яка її вартість

В Україні ціни на білокачанну капусту озвучуються виробниками в межах від 5 до 10 грн/кг, що в середньому на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це інформує аналітична платформа EastFruit.

Як зазначають аналітики проєкту, у більшості господарств все ще продовжуються активні збиральні роботи, внаслідок чого пропозиція на ринку зростає. Водночас попит на цю продукцію залишається вкрай низьким.

Оптові компанії та роздрібні мережі готові вести закупівлі виключно дрібним оптом, посилаючись на дуже обмежений термін реалізації, оскільки більшість фермерів пропонують до продажу капусту невисокої якості.

За даними експертів, ціни на білокачанну капусту в Україні вже в середньому на 66% нижчі, ніж за аналогічний період минулого року.

Однак при цьому учасники ринку не виключають, що ціна на цю продукцію знижуватиметься й надалі, оскільки багато господарств завдяки поліпшенню погодних умов активно ведуть збір урожаю.

Як результат, поступове зростання поставок капусти на ринок змушуватиме аграріїв і надалі поступатися ціною, якщо ситуація з темпами збуту не зміниться.

Нагадаємо:

В першій половині вересня ціни на білокачанну капусту на українському ринку почали стрімко знижуватись, оскільки виробники практично всіх регіонів розпочали збирання пізніх сортів цього овочу.