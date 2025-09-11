Ціни на капусту стрімко знижуються: скільки коштує овоч

Ціни на білокачанну капусту на українському ринку почали стрімко знижуватись, оскільки виробники практично всіх регіонів розпочали збирання пізніх сортів цього овочу.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

За даними аналітиків, за тиждень ціни на капусту в Україні знизилися загалом на 19%. Сьогодні більшість виробників готові відвантажувати її по 6-12 грн/кг, тоді як ще тижнем раніше ціни варіювалися в межах 7-16 грн/кг.

За словами самих виробників, погода цього сезону не найкраще позначилася на товарному вигляді середніх та пізніх сортів капусти: через тривалу посуху на капустяних полях розвинулися захворювання та шкідники, що згодом призвело до розтріскування кочанів капусти.

Багато виробників вважають зниження цін у даному сегменті тимчасовим явищем, оскільки на сьогоднішній день у продаж надходить капуста, яка не придатна до закладки на тривале зберігання.

За інформацією EastFruit, ціни на білокачанну капусту в Україні нині в середньому на 50% нижчі, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо:

На початку вересня фермери пропонували білокачанну капусту до продажу по 7-16 грн/кг, залежно від якості та обсягів запропонованих партій продукції, що в середньому на 27% дорожче, ніж наприкінці попереднього тижня.