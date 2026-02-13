Імпорт електроакумуляторів в Україну зріс удвічі: понад 90% ввезли з Китаю

В Україну у січні 2026 році імпортовано 13,6 тис. тонн електричних акумуляторів, що більш ніж удвічі (на 109%) перевищує показник січня попереднього року, коли він становив 6,5 тис. тонн.

Про це повідомила Державна митна служба.

Загальна вартість ввезеного обладнання сягнула понад 10,4 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року обсяг імпорту у грошовому вимірі зріс майже на 6,5 млрд грн.

Основним постачальником енергоносіїв став Китай. З цієї країни українці імпортували 91% усіх акумуляторів загальною вартістю понад 9,5 млрд грн.

Також до трійки найбільших постачальників увійшли:

США - 1,51% (160 млн грн);

Польща - 1,49% (155 млн грн).

За результатами митного оформлення акумуляторів, на які не поширюється дія пільг, до держбюджету було сплачено 316,8 млн гривень митних платежів.

Нагадаємо:

Імпорт в Україну електричних телефонних або телеграфних апаратів та відеотелефонів у січні 2026 року збільшився на 49,2% проти аналогічного періоду 2025 року – до $177,8 млн. Найбільше ввезли з Китаю - 58,1%.