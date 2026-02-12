Імпорт телефонів в Україну суттєво зріс: найбільше ввезли з Китаю

Імпорт в Україну електричних телефонних або телеграфних апаратів та відеотелефонів у січні 2026 року збільшився на 49,2% проти аналогічного періоду 2025 року – до $177,8 млн.

Про це повідомляє open4business з посиланням на дані Державної митної служби.

Найбільший обсяг цієї продукції ввезено з Китаю (58,1%, або на $103,3 млн). Вона також ввозилася з Великобританії (9,2%, $16,3 млн) та США (8,8%, $15,6 млн). Торік лідерами були Китай ($65 млн), В'єтнам ($21 млн) та Тайвань ($13,6 млн).

Експорт цієї продукції з України у січні становив $10,4 млн (у січні 2025 – $10,5 млн). Постачання були переважно до Угорщини (65%), Польщі (22%) та Тайваню (6,8%). У той самий місяць минулого року продукція експортувалася здебільшого в Угорщину 67%, Польщу – 27% та Іспанію – 2,9%.

Загалом торік в Україну було ввезено телефонних або телеграфних апаратів та відеотелефонів на $1,63 млрд – на 29,5% більше ніж 2024 року, зокрема з Китаю на $907,9 млн.

Нагадаємо:

