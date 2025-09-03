В Україні знижується попит на вершкове масло: що буде з вартістю

На українському ринку спостерігається зниження попиту на вершкове масло, що супроводжується поступовим падінням цін.

Про це повідомляє аналітичне агентство "Інфагро".

"Така динаміка зумовлена скороченням експортної активності, зниженням інтересу з боку європейських трейдерів, а також невизначеністю щодо подальшого розширення безмитних квот з ЄС. У результаті – на складах виробників почали накопичуватись запаси нерозпродженого продукту", – пояснюють експерти.

За їхніми даними, попри попередні очікування, експортні квоти на масло наразі ще не вичерпані. Після відчутного зростання внутрішніх цін у липні, виробники не поспішали виходити на зовнішні ринки, розраховуючи на кращі умови.

Однак через зміну ринкової кон’юнктури трейдери знизили закупівельні пропозиції, і зараз експортні ціни майже не відрізняються від тих, що фіксуються на внутрішньому ринку.

Водночас на внутрішньому ринку більшість операторів не готові суттєво знижувати ціни, оскільки новий рівень вже наближається до межі рентабельності. Лише деякі виробники, які мають доступ до дешевшої сировини, можуть дозволити собі гнучкіші цінові пропозиції.

"Очікувати подальшого зниження цін на масло найближчим часом навряд чи варто. Ключові гравці ринку, схоже, роблять ставку на утримання товару в очікуванні нових експортних можливостей або покращення попиту всередині країни. Така стратегія виглядає логічною, зважаючи на відносно невеликі складські запаси", – зауважили експерти.

Виробництво масла поступово знижується, що є типовим для сезону. Проте в цілому за рік обсяги виробництва можуть бути вищими, ніж у попередньому сезоні – передусім завдяки активному експорту в окремі періоди року.

Експерти прогнозують, що внутрішнє споживання масла, ймовірно, залишиться на попередньому рівні або дещо зменшиться – через його відносно високу вартість.

"Унаслідок цього зростає попит на більш доступні жирові альтернативи. Виробництво спредів та рослинно-вершкових сумішей демонструє позитивну динаміку, що свідчить про адаптацію ринку до змін у споживчій поведінці", – зазначають аналітики.

Нагадаємо:

В першій половині липня в Україні зросли ціни на вітчизняне масло після запровадження у червні Євросоюзом квотування імпорту цього продукту.