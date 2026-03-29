Гетманцев подасть законопроєкт про продовження податку на надприбутки банків: очікує дискусій

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев збирається подавати законопроєкт про продовження оподаткування прибутку банків у 2027 році за ставкою 50%.

Про це він написав у Телеграм 28 березня.

Як зазначив нардеп, якщо рішення буде підтримано нардепами, то це необхідно буде зробити у першій половині року. Оскільки треба враховувати позицію Конституційного Суду щодо дотримання розумних строків і уникати раптових змін в оподаткуванні.

"Найбільшим джерелом банківського прибутку зараз є не інновації, підвищення ефективності або суттєве розширення програм кредитування бізнесу і населення, а безризикові операції з державними цінними паперами, що використовуються для зв'язування банківської ліквідності. Ця ситуація нікуди не дінеться найближчим часом. Тому податок необхідно продовжувати. Все, що ми збираємо податками, йде на армію", - написав Гетманцев.

Він впевнений, що наразі аргументи на користь продовження підвищеної ставки на надприбутки банків є очевидними. "Але як і минулого року я готовий до фахової дискусії із регулятором, профільними асоціаціями, банками", - додав нардеп.

У кінці 2025 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про оподаткування прибутку банків на 50% у 2026 році.

Верховна Рада планує продовжити підвищений податок на прибуток банків на 2027 рік.