Митники виявили партію нових контрабандних айфонів на 1,5 мільйона

Митники на пункті пропуску "Шегині" виявили партію контрабандних iPhone на суму 1,5 млн грн.

Про це повідомляє Державна митна служба.

"У пункт пропуску "Шегині – Медика" із Польщі прибув мікроавтобус Mercedes під керуванням жителя Прикарпаття. Для проходження митного контролю 36-ти річний водій обрав смугу "зелений коридор", передбачену для переміщення товарів без декларування.

Але під час огляду авто працівники митниці виявили у пакеті серед особистих речей 18 Apple iPhone", – йдеться у повідомленні.

15 із iPhone були останньої серії: 7 IPhone 17 Pro Max; 8 iPhone air. Орієнтована вартість товарів – 1,5 млн гривень.

Наразі триває документування порушення митних правил

Читайте також: Контрабандне "яблуко": як iPhone потрапляє в Україну

Нагадаємо:

Понад 70% усієї контрабандної електроніки, що ввозиться в Україну становлять iPhone.