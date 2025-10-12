В Україні за тиждень різко підскочили ціни на огірки та помідори

В Україні за тиждень ціни на огірки подорожчали на 66%, на помідори - на 51%.

Про це пише EastFruit.

Щодо огірків, то похолодання в Україні спричинило значне скорочення пропозиції цих овочів на ринку, що призвело до зростання відпускних цін, зокрема на тепличні огірки.

Цього тижня вибірка огірків у місцевих тепличних кімнатах знизилися приблизно вп’ятеро порівняно з минулим тижнем.

"У середньому, за тиждень ціни на цю продукцію зросли на 66%, і сьогодні вона надходить у продаж у діапазоні 65 - 80 грн/кг (1,57 - 1,93 дол./кг)", - ідеться у повідомленні.

Наразі у супермаркетах ціни на огірки стартують від близько 100 грн за кілограм.

Ціни на помідори зростають через досить суттєве зниження пропозиції томатів на ринку, попит на які залишався досить високим.

Вибірки цих овочів у тепличних комбінатах помітно скоротилися через прохолодну погоду.

Так, на сьогодні тепличні помідори продаються за цінами в діапазоні 50-60 грн/кг, що в середньому на 51% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Нагадаємо:

4 жовтня повідомлялося, що за попередній тиждень ціни на огірки подорожчали на 14%.