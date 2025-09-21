Видатки держбюджету у серпні-2025: зарплати військовим зросли майже на 20%

Видатки загального фонду держбюджету України за серпень цього року становили 333,6 млрд грн, що на 47,4 млрд грн, або 16,6% більше проти аналогічного періоду минулого року, загалом за вісім місяців вони зросли на 19,5%.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

"Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень – серпень 2025 року становили 1,57 трлн грн, або 62,5% від усіх видатків загального фонду. У тому числі у серпні було витрачено 214,6 млрд грн", – зазначило міністерство.

Мінфін вже вчетверте прибрав зі зведення більш конкретні дані про виплати зарплат військовим, закупівлю військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, а також низку інших даних, наприклад, перерахування Національній службі здоров’я України (НСЗУ), Пенсійному фонду та Фонду розвитку підприємництва.

Водночас як пише "Інтерфакс-Україна", міністр фінансів Сергій Марченко у відповідях на запитання у Верховній Раді 19 вересня повідомив, що помісячний рівень грошового забезпечення військових в цьому році суттєво зростає.

"Січень – 78,8 (млрд грн), лютий – 86, березень – 86, квітень – 91, травень – 97 і серпень також 98 (млрд грн)", – сказав він.

У серпні минулого року Мінфін звітував про виплату 82,3 млрд грн грошового забезпечення, отже за рік воно зросло на 19,1%.

Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що уряд веде активні переговори з міжнародними партнерами щодо залучення їх коштів для фінансування сектору безпеки та оборони.

Потреби оборони України у 2026 році оцінюються щонайменше у 120 мільярдів доларів, лише половину з яких профінансує держбюджет.