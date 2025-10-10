Свириденко про обмеження зарплат чиновникам: мають отримувати гідну плату

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, коментуючи ініціативу обмеження рівня заробітних плат чиновників, заявила, що фахівці високого рівня мають отримувати гідну заробітну плату.

Про це вона сказала під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю, відповідаючи на запитання про обмеження зарплат чиновникам,

"Запитання щодо обмеження заробітних плат. Мені здається, що якщо ми хочемо, щоб у нас були фахівці високого рівня, які будуть працювати на державу, вони мають отримувати гідну заробітну плату.

Розмір залежить від того, який це орган, яке це державне підприємство", - сказала Свириденко, чиї слова цитує "Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо:

1 жовтня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подали пропозицію до держбюджету на 2026 рік обмежити рівень заробітних плат чиновників лімітом 80 тис. грн на місяць.