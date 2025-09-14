424 мільйони: деталі перших аукціонів "Укрпошти" з продажу нерухомості

"Укрпошті" вдалося заробити 424 млн грн в результаті перших аукціонів, проведених через "Прозорро.Продажі".

Про це повідомила пресслужба "Прозорро.Продажі".

Загальна стартова вартість 23 лотів становила 174,5 млн грн. За підсумками торгів фінальна ціна зросла більш ніж у 1,4 раза — до 424 млн грн.

В середньому за першу нерухомість від "Укрпошти" в різних областях України змагалося понад 6 учасників на торги.

Найактивніше конкурували за будівлю в Житомирі: 17 учасників збільшили вартість майна в понад 5 разів.

Водночас найвищу ціну запропонували за комплекс будівель на Івано-Франківщині — 52 млн грн.

Станом на 12 вересня Укрпошта оголосила ще 6 торгів з продажу нерухомості загальною стартовою вартістю понад 63,6 млн грн.

Нагадаємо:

У кінці серпня "Укрпошта" виставила на аукціони понад чотири десятки об'єктів нерухомості по всій Україні.