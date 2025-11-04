єОселя стала доступною для родин залізничників ВПО

Програма пільгової іпотеки єОселя стала доступною для працівників "Укрзалізниці", які вимушені були покинути свої домівки.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, держава профінансує оформлення документів та 70% першого внеску. Ще 20% – покриє "Укрзалізниця" як роботодавець, щоб підтримати своїх співробітників.

Перший рік держава частково компенсуватиме щомісячні платежі, а УЗ допомагатиме з цими платежами протягом трьох років, зазначив Кулеба.

Він додав, що таким чином працівники залізниці зможуть придбати житло вартістю до 2 мільйонів гривень з першим внеском не більше 60 тисяч гривень.

"До кінця року ми плануємо залучити до програми перші 100 сімей", – поінформував він.

Нагадаємо:

В Україні у межах програми "єОселя" почав діяти новий механізм компенсації частини іпотечних витрат для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій з 10 вересня 2025 року.

Зокрема, держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку та 70% щомісячних платежів по кредиту протягом першого року, а також покриває витрати на оформлення документів (до 40 тис. грн).

За даними Мінсоцполітики, станом на кінець жовтня до Пенсійного фонду України (ПФУ) надійшло 164 заяви від внутрішньо переміщених осіб, які хочуть придбати житло за державною програмою пільгового кредитування.