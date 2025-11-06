Українська правда
"Гроші ходять за вчителем": українські педагоги отримуватимуть кошти на власне навчання

Альона Кириченко — 6 листопада, 19:10
Уряд запустив новий інструмент підтримки українських педагогів — політику "Гроші ходять за вчителем".

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Держава нараховуватиме 1500 гривень на віртуальний рахунок кожного педагога. Ці кошти можна буде самостійно використати на навчальні курси, які відповідають власним потребам і професійним планам", – пояснила вона.

Увесь процес відбуватиметься на державній діджитальній платформі, зазначила Свириденко.

За її словами, участь в пілоті можуть взяти директори, заступники й учителі, які працюють з 7–9 класами НУШ, а також 10 пілотними класами старшої профільної школи.

Реєстрація для педагогів на платформі "Вектор" відкриється вже у грудні 2025 року за цим посиланням:

https://vector.uied.gov.ua/

Навчання розпочнеться на початку нового року.

Учителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату у розмірі 4 тис. грн після сплати податків.

