Вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть щомісячну доплату

Учителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату у розмірі 4 тис. грн після сплати податків.

Відповідне рішення ухвалили на засідання уряду, повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Воно стосується 25 тисяч вчителів, які працюють у 84 громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Кошти нарахують в жовтні – за період з 1 вересня цього року. За словами Свириденко, у бюджеті на 2026 рік уряд також передбачив підвищення зарплати педагогічних працівників на 50%.

Нагадаємо:

В середині вересня Кабінет міністрів ухвалив низку рішень, що стосуються внутрішньо переміщених осіб – для ВПО діятимуть нові послуги, зокрема у галузі медицини.