Розібратися з блокуванням накладних: Кравченко поставив перші завдання податківцям

Новий голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко на першій нараді з керівниками територіальних управлінь поставив їм завдання виконувати плани з наповнення бюджету.

Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Водночас Кравченко також назвав головним пріоритетом прозорість роботи й підтримку відповідального бізнесу, виділивши серед першочергових завдань для всієї служби припинення безпідставного віднесення суб'єктів господарювання до ризикових і блокування податкових накладних.

"Щодо блокування - я розумію, система працює недосконало, тому будемо намагатись змінити, щоб було досконало", - сказав він.

Новий голова Держподатслужби просив приділити особливу увагу комісіям, які приймають рішення про розблокування чи виведення з ризиків.

"Сьогодні бізнес кричить, що вимагають якісь "відкати", відсотки за розблокування. Ви маєте разом зі мною навести порядок, контролювати роботу комісій, щоб бізнес зрозумів - податкова працює на бізнес, який сумлінно платить податки", - наголосив Кравченко.

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Нагадаємо:

31 грудня 2024 року Кабінет міністрів призначив ексочільника Київської ОВА Руслана Кравченка головою Державної податкової служби України.

ДПС тривалий час очолює рейтинг органів, робота яких завдає найбільше клопотів підприємцям. Наприклад, у третьому кварталі 2024 року бізнес скаржився на роботу служби більше, ніж на митників, усіх правоохоронців, регуляторів та інші державні органи разом узяті, свідчать дані Ради бізнес-омбудсмена.

За весь 2024 рік до Ради бізнес-омбудсмена надійшло 730 скарг на роботу податківців. Найбільша кількість стосувалася невиконання податковою рішень судів щодо розблокування накладних з ПДВ, податкових перевірок, включення підприємства до числа ризикових та безпідставного блокування податкових накладних.

Масові проблеми у платників ПДВ почалися наприкінці 2022 року, коли Мінфін несподівано вніс зміни до системи адміністрування цього податку (система моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків або коротко – СМКОР). Після цього її намагалися кілька разів "полагодити", вносячи зміни до урядових постанов.

Утім, адміністрування ПДВ залишається головною проблемою бізнесу й нині. Самі ж підприємці нарікають, що більшість рішень податкової про блокування накладних розвалюється в судах. Від цього програють не лише підприємці, а й держава.