В Украине могут вырасти цены на админуслуги: Рада поддержала решение в первом чтении

Верховная Рада в первом чтении поддержала Законопроект об административном сборе №4380.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Он отметил, что решение получило 273 голоса.

Согласно пояснительной записке к документу, для государства и органов местного самоуправления плата за предоставление административных услуг является недостаточно компенсационной. Поступления в местные бюджеты во многих общинах не покрывают даже расходов на оплату труда персонала, выполняющего эту работу.

"Основная причина этой проблемы заключается в том, что за большинство административных услуг предусмотрены недостаточно компенсационные платежи (например, 13,60 грн за регистрацию места жительства), или мизерные платежи (за регистрацию брака - госпошлина 85 копеек, "местный нотариат" по 17 и 34 копейки и т.д.), или же вообще являются бесплатными для потребителей (регистрация бизнеса, земли и т.д.)", - говорится в записке.