В Украине могут вырасти цены на админуслуги: Рада поддержала решение в первом чтении
Верховная Рада в первом чтении поддержала Законопроект об административном сборе №4380.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Он отметил, что решение получило 273 голоса.
Согласно пояснительной записке к документу, для государства и органов местного самоуправления плата за предоставление административных услуг является недостаточно компенсационной. Поступления в местные бюджеты во многих общинах не покрывают даже расходов на оплату труда персонала, выполняющего эту работу.
"Основная причина этой проблемы заключается в том, что за большинство административных услуг предусмотрены недостаточно компенсационные платежи (например, 13,60 грн за регистрацию места жительства), или мизерные платежи (за регистрацию брака - госпошлина 85 копеек, "местный нотариат" по 17 и 34 копейки и т.д.), или же вообще являются бесплатными для потребителей (регистрация бизнеса, земли и т.д.)", - говорится в записке.
Предлагается установить, что за платную административную услугу административный сбор не может быть меньше 20 гривен.
Например, если услуга регистрации бизнеса или земли была бесплатной, то сейчас предлагается установить ее оплату на уровне 100-200 грн.
Зато пользователи электронных сервисов будут иметь скидку 25%, чтобы поощрять именно электронную коммуникацию.
Напомним:
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