"Альтернативи немає": Гетманцев прокоментував очікувані податкові зміни

В Україні від ухвалення урядових ініціатив у фіскальній сфері залежить подальша співпраця з МВФ та іншими партнерами, тому відповідні законопроєкти мають бути ухвалені.

На цьому наголосив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Українському радіо, передає Укрінформ.

За словами депутата, нинішня ситуація в економіці викликана не станом економіки як такої, а "тими процесами, які відбуваються сьогодні в українському політикумі".

"У нас однозначно немає іншої альтернативи, ніж ухвалити зазначені акти. Ми безперечно їх трошки підрихтуємо, бо навіть сьогодні були певні технічні зауваження і по суті, які ми обов'язково врахуємо, але те, що вони потрібні країні – абсолютний факт", - зазначив голова комітету.

Зокрема, за його словами, законопроєкт про оподаткування цифрових платформ - так званий "податок на OLX" - "абсолютно позитивний, підтримується бізнесом, до законопроєкту прив'язане фінансування".

Стосовно оподаткування міжнародних посилок депутат зауважив, що йдеться про скасування пільги.

"Мова про те, що сьогодні ми фактично пільгуємо іноземних товаровиробників, які постачають товар на митну територію України без ПДВ, водночас наші товаровиробники мають сплачувати ПДВ. Це шкідливо впливає на економіку", - заявив голова комітету.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів схвалив три законопроєкти, розроблені Міністерством фінансів: про оподаткування цифрових платформ, оподаткування міжнародних посилок та продовження дії військового збору.