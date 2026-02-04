Держстат повідомив про прискорення зростання економіки у IV кварталі 2025 року

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України у четвертому кварталі 2025 року зріс на 3% порівняно з четвертим кварталом 2024 року.

Про це повідомила Державна служба статистики 4 лютого.

Зазначається, що порівняно з попереднім кварталом, реальний ВВП збільшився на 0,7% з урахуванням сезонного фактора.

У попередньому кварталі цей показник становив 0,8%.

Нагадаємо:

Наприкінці січня Нацбанк знизив оцінку зростання ВВП в цілому за 2025 рік з 1,9% до 1,8%.

Водночас Мінекономіки в середині січня оцінило зростання ВВП України у 2,2%. У 2024 році ВВП зріс на 2,9%.

Національний банк України погіршив зростання ВВП на 2026 рік до 1,8% з 2%, передусім через обстріли енергетики.