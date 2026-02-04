Держстат повідомив про прискорення зростання економіки у IV кварталі 2025 року
Getty Image
Валовий внутрішній продукт (ВВП) України у четвертому кварталі 2025 року зріс на 3% порівняно з четвертим кварталом 2024 року.
Про це повідомила Державна служба статистики 4 лютого.
Зазначається, що порівняно з попереднім кварталом, реальний ВВП збільшився на 0,7% з урахуванням сезонного фактора.
У попередньому кварталі цей показник становив 0,8%.
Нагадаємо:
Наприкінці січня Нацбанк знизив оцінку зростання ВВП в цілому за 2025 рік з 1,9% до 1,8%.
Водночас Мінекономіки в середині січня оцінило зростання ВВП України у 2,2%. У 2024 році ВВП зріс на 2,9%.
Національний банк України погіршив зростання ВВП на 2026 рік до 1,8% з 2%, передусім через обстріли енергетики.