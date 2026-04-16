Опитування Нацбанку: бізнес погіршив прогнози щодо курсу валют

Учасники опитування НБУ погіршили курсові очікування в Україні – до 45.00 грн/дол. США порівняно з 44.27 грн/дол. США у попередньому кварталі.

Про це свідчать результати опитування керівників компаній, проведеного Національним банком України за підсумками першого кварталу 2026 року.

Суттєво зросла частка респондентів, які очікували, що обмінний курс гривні до дол. США коливатиметься в межах 45.01–46.50 грн/дол. США.

Уперше респонденти спрогнозували обмінний курс гривні до євро через 12 місяців: середнє очікуване значення становило 54.00 грн/євро.

42.9% респондентів очікували, що обмінний курс перебуватиме в межах 52.01–54.00 грн/євро.

Нагадаємо:

У середу, 15 квітня, офіційний курс євро до гривні збільшився на 57 копійок до 51,32 грн, що стало новим історичним максимумом.

Історичний максимум долара був встановлений 13 березня - 44,16 грн.

Попередній рекорд курсу євро було встановлено 19 лютого 2026 року - 51,25 грн.