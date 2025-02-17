ВВП Украины в январе вырос на 1,5%: какие драйверы роста

Рост валового внутреннего продукта в Украине в январе составил 1,5%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Как отметили в ведомстве,перерабатывающая отрасль, внутренняя торговля и строительство продолжали демонстрировать положительную динамику. В то же время в сельском хозяйстве наблюдается снижение производства животноводческой продукции из-за увеличения себестоимости ее производства.

Также зафиксировано падение в добывающей отрасли и на транспорте, сообщают в Минэкономики. Причины - остановка работы шахт в Донецкой области, которые размещены на линии соприкосновения. Также наблюдались сбои в поставках электроэнергии из-за массированных ракетных атак.

В министерстве напомнили, что в декабре 2024 года рост ВВП оценивается на уровне 1,7%. Прогноз роста ВВП, заложенный в бюджет 2025 года - 2,7% в год.

Напомним:

В январе Национальный банк ухудшил оценку роста реального ВВП Украины с 4,3% до 3,6 в 2025 году и с 4,6% до 4% по итогам 2026 года.